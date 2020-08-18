Yavru kedinin kelebeklerle oyunu
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Yavru kedinin kelebeklerle oyunu

Ardahan'da kelebekler, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

18.08.2020 00:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 01:47

Ardahan'da kelebekler, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Dün başlayan, bugün de devam eden kelebeklerin ölüm uçuşu ilgi görüyor.

Kura Nehri ile Ardahan Köprüsü bölgesinde uçan binlerce kelebeğin içinde kendini bulan bir yavru kedi, kelebeklerle oynaması görüntüye yansıdı.

Yavru kedinin kelebeklerle oyunu

Kaynak: AA

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