Yavru kedileri suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye erleri, o anları anlattı
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Yavru kedileri suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye erleri, o anları anlattı

Yavru kedileri suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye erleri, o anları anlattıBODRUM'da, dün konteynerde çıkan yangında, içinde bulunan yavru kedileri fark edip, baygın halde kurtardıktan sonra suni teneffüs yaparak hayata döndüren itfaiye erleri Tolgahan Akman (30) ve Hasan Demirtaş (33) o...

14.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:36
Yavru kedileri suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye erleri, o anları anlattı

Yavru kedileri suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye erleri, o anları anlattı

BODRUM'da, dün konteynerde çıkan yangında, içinde bulunan yavru kedileri fark edip, baygın halde kurtardıktan sonra suni teneffüs yaparak hayata döndüren itfaiye erleri Tolgahan Akman (30) ve Hasan Demirtaş (33) o anları anlattı. Konteyner içindeki yavruları görünce çok etkilendiklerini ifade eden itfaiye erlerinden Demirtaş, "Yavruları o halde görünce tamamen yangın aklımızdan silindi" dedi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki süpermarkete ait konteynerde çıktı. Konteynerdeki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanı fark eden çevredekiler ve market çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü. Soğutma çalışması yapılırken, itfaiye erleri konteynerde 4 yavru kedi olduğunu fark etti. Henüz birkaç günlük oldukları öğrenilen kediler, itfaiye erleri tarafından koyteynerden çıkartılıp, kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen yarı baygın haldeki 4 yavru kedi, vatandaşların da yardımıyla suni teneffüs ve kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Uzun uğraşlar sonucu 4 yavru kediden 2'si kurtarıldı. Diğer 2 yavru ise öldü.

'YAVRULARI KURTARMAK İÇİN ÇABA GÖSTERDİK'

Suni teneffüsle iki kediyi hayata döndüren itfaiye erleri Tolgahan Akman ve Hasan Demirtaş, olay anını anlattı. Demirtaş yavruları gördüklerinde çok etkilendiklerini belirterek, "Olay yerine gittiğimizde konteyner yanıyordu ve söndürmeye başladık. Soğutma çalışmaları yaparken arkadaşımla beraber yavru kedileri gördük. 2 yavru kedinin yaşamadığını fak ettik. Bir umuttur diyerek başka kedi var mı diye aramaya başladık ve 2 yarı baygın yavru kedi bulduk. Ondan sonra arkadaşımla beraber kedilere suni teneffüs yaptık. Masajlarla karınlarında ki suyu boşalttık. Şu an durumları gayet iyi. Biri annelerinin yanında, biri de bir vatandaş tarafından sahiplenildi. Bu bizim için çok güzel mutluluk. Yangın anında aklımız tamamen silindi. O andaki yavru canları kurtarmak için çaba gösterdik ve mutlu olduk" dedi.

'GÖREVİMİZ HAYAT KURTARMAK'

Görevlerinin hayat kurtarmak olduğunu belirten Tolgahan Akman ise "Soğutma çalışması yaparken içeriden yavru kedi sesi duyduk. Sonra şaşırdık ve kedileri aramaya başladık. 4 yavru vardı ancak yavruların ikisi maalesef ölmüştü. Diğer ikisi de ölmek üzereydi. Solunum yollarını açarak ve midelerine dolan suyu boşaltarak yavruları kendilerine getirdik. Onlar yaşadığı için biz de mutlu olduk" diyekonuştu.

Öte yandan annelerinin yanına bırakılan 2 yavru kediden birinin market çalışanı Sibel Turan tarafından sahiplenildiği ve adının 'Duman' konduğu öğrenildi.

Yavru kedileri suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye erleri, o anları anlattı

Kaynak: DHA

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