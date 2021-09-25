Yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Haberler
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Yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçede bir inşaat alanında yaşayan anneleri olmayan yavru kedi ve köpek, bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.

Kedinin yavru köpekten süt emmeye çalışması da görenleri şaşırtıyor.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yavru kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor - Haberler
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