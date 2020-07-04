Yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı YALOVA'da lavabo giderine sıkışan yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

YALOVA'da lavabo giderine sıkışan yavru kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul Caddesi'ndeki bir iş yerinde lavabo giderine sıkışan yavru kedi, ihbarla adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ardından yavru kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce teslim alındı. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu, "Yavru kedimizin sağlık durumu gayet iyi, yaşamış olduğu şoku kısa sürede atlatacak. Gıda ve ilaç takviyesi yaptık ve sahiplenmeyi bekliyor. Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla tüm birimlerimizle ortak bir çalışma gerçekleştirdik ve yavru kedimizi bulunduğu yerden kurtardık" dedi.Öte yandan, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla kedinin kurtarılması sırasında esnafın dükkanında oluşan hasarın Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından onarılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA