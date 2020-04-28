Yavru kedi saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı - Yavru kedi saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı Eskişehir'de kanalizasyona giren yavru kedi, itfaiyenin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

- Yavru kedi saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kanalizasyona giren yavru kedi, itfaiyenin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Eskişehir'in Batıkent Mahallesinde bulunan bir kanalizasyon giderinden kedi sesleri duyulmaya başladı. Kedi çabalarıyla kediyi kurtaramayacağını anlayan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kedinin kurtarılması için adeta seferber oldu. Sokak üzerinden bulunan kilit taşlarını söken ve yaklaşık 1.5 metre derinliğinde kaldırımı kazan ekipler, yavru kediye ulaşmak için 3 saat uğraştılar. Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını cep telefonları ile kaydederken, saatler süren uğraşın sonunda minik kedi düştüğü yerden çıkarıldı. Mahalle sakinleri kedinin çıkarıldığı anda ekipleri alkışlarken, küçük yavrunun herhangi bir şeyinin olmaması ise adeta yüreklere su serpti.

Kaynak: İHA