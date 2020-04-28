Yavru kedi saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı Eskişehir'de kanalizasyona giren yavru kedi, itfaiyenin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Eskişehir'de kanalizasyona giren yavru kedi, itfaiyenin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir kanalizasyon giderinden kedi sesleri duyuldu. Kendi çabalarıyla kediyi kurtaramayacağını anlayan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kedinin kurtarılması için adeta seferber oldu. Sokakta bulunan kilit taşlarını söken ve yaklaşık 1.5 metre derinliğinde kaldırımı kazan ekipler, yavru kediye ulaşmak için 3 saat uğraştı. Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını cep telefonları ile kaydederken, saatler süren uğraşın sonunda minik kedi düştüğü yerden çıkarıldı. Mahalle sakinleri kedinin çıkarıldığı anda ekipleri alkışlarken, kedinin sağlık sorununun olmaması yüreklere su serpti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA