Yavru kedi otomobilin motor kısmına sıkıştı
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Yavru kedi otomobilin motor kısmına sıkıştı

19.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:30
Yavru kedi otomobilin motor kısmına sıkıştı

Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda çıkartıldı.

Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda çıkartıldı.

Adıyaman merkez Karapınar mahallesi Kent Caddesi Akkonut civarında park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ADIYAMAN

Yavru kedi otomobilin motor kısmına sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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