Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü
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Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü

Adıyaman'da yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:09
Yavru kedi mazgallardan drenaj kanalına düştü

'da yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi ekipleri tarafından kurtarıldı.


Adıyaman Hısn-ı Mansur Caddesi üzerinde bulunan mazgallardan yağmur suyu drenaj kanalına yavru kedi düştü. Yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar kediyi çıkarmak istedi ancak kediyi çıkartamayınca ekiplerine bilgi verildi.


İtfaiye ekipleri mazgalları yerinden çıkartarak yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak serbest bıraktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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