Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı
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Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı

Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, kendisini kurtarmak için tırmanan itfaiye erini görünce aşağı atladı.

KARABÜK'te ağaçta mahsur kalan yavru kedi, kendisini kurtarmak için tırmanan itfaiye erini görünce aşağı atladı.

Yenişehir Çamkent ormanında sahibinin elinden kaçan yavru kedi, ağaca tırmandı. 'Zuzu' isimli kedisini ağaçtan indirmeyi başaramayan sahibi, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye aracı bölgeye giremeyince bir itfaiye eri ağaca tırmandı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğe tırmanan itfaiyecinin yakalamak istediği kedi, aşağı atladı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sahibine teslim edildi.


Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı
Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı
Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

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Yavru kedi, kendisini kurtarmak için ağaca tırmanan itfaiyeciyi görünce aşağı atladı - Haberler
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