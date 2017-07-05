Yavru Kedi Kendisini Kurtaran Muhtarı Isırdı

MARDİN'in Derik İlçesi'nde bir evde mahsur kaldıktan 8 saat sonra kurtarılan yavru kedi, kendisini kurtaran kişinin parmaklarını ısırdı.



Derik İlçesi'nin Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, evinin alt katındaki bölümde bir kedinin sıkıştığını fark edince belediye ekiplerini aradı. İhbar üzerine Derik Belediyesi itfaiye ekipleri, muhtarın evine gelerek kediyi kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince itfaiye erleri mermer zemini kırmak zorunda kaldı. 8 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından yavru kedi sıkıştığı yerde kurtarıldı. Yavru kedi kurtarıldıktan sonra kendisini açık havaya çıkarmak isteyen Muhtar Ramazan Dursun'un 2 parmağını ısırdı. Parmağı ısırılan muhtar daha sonra kediyi yıkayarak, yemesi için kase yoğurt verdi. Kedinin kurtarılmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan muhtar Dursun, kurtarma çalışmasını yapan Derik Belediyesi ekiplerini teşekkür etti. Daha sonra Derik Devlet Hastanesi'ne giden Muhtar Ramazan Dursun, kedinin ısırmasından dolayı kuduz aşısı yaptıracağını söyledi.



- Mardin