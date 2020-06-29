Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada
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Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada Maltepe sahilinde bir sokak köpeği ile yavru kedinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti.

29.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:24

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada

İSTANBUL - Maltepe sahilinde bir sokak köpeği ile yavru kedinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti. Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kameraya böyle yansıdı.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir sokak köpeğinin arkadaşlık ettiği görüldü. Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunun görenleri gülümsetti. Soka köpeğinin ise ara sıra yavru kediden korktuğu görüldü. Yavru kedi ile köpeğin eğlenceli oyunu kameraya böyle yansıdı.

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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