Yavru keçi "Rıfkı" ailenin üyesi oldu Yavru keçi "Rıfkı" ailenin üyesi oldu Hataylı Tecimen ailesi, "Rıfkı" adını verdikleri oğlağa evlatları gibi bakıyor, aynı evi paylaşıyor, birlikte uyuyup, ev gezmelerine gidiyor Hatay'da annesiz kalan keçi yavrusunu sahiplenen Tecimen ailesi, "Rıfkı" adını verdikleri oğlağa evlatları gibi...

Yavru keçi "Rıfkı" ailenin üyesi oldu

Hataylı Tecimen ailesi, "Rıfkı" adını verdikleri oğlağa evlatları gibi bakıyor, aynı evi paylaşıyor, birlikte uyuyup, ev gezmelerine gidiyor

HATAY - Hatay'da annesiz kalan keçi yavrusunu sahiplenen Tecimen ailesi, "Rıfkı" adını verdikleri oğlağa evlatları gibi bakıyor, aynı evi paylaşıyor, birlikte uyuyup, ev gezmelerine gidiyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Serdal Tecimen ziyarete gittiği bir arkadaşında annesinin telef olduğunu öğrendiği oğlağı sahiplendi. Oğlağı evine getiren Tecimen'in ailesi, 'Rıfkı' adını koydukları oğlağı kendi elleri ile besleyip büyüttüler. Artık ailenin bir üyesi olan 'Rıfkı' aile üyeleri ile yemek yiyor, onlarla beraber eğleniyor.

İki çocuk babası Serdal Tecimen ailecek hayvanları sevdiklerini belirterek, "Arkadaşlarıma ziyarete gitmiştim, annesinin öldüğünü duydum. Sahiplenmek istedim, hanıma fotoğrafını gönderdim, 'eve getireyim' dedim. Çünkü biz hayvanları ailecek severiz. O da hemen getir deyince bende aldım geldim. Kızım baktı büyüttü, onu annesi gibi görüyor. Bizlerde alıştık, çocuğumuz gibi aynı. Evde biraz zor oluyor ama seviyoruz diye bakıyoruz. Aldığımızda on günlüktü, günde 4-5 öğün süt içiyordu. Küçük olduğu için devamlı süt istiyordu. Şimdilerde büyüdüğü için yeme döndük, saman, arpa, alıyoruz, meyveleri de çok seviyor. Tamamen büyüdükten sonra evin terasına koyacağım yanına da dişi alacağım. Olursa tabi böyle bir düşüncemiz var" dedi.

Yavru keçiye adeta annelik yapan Menekşe Tecimen ise Rıfkı'nın kendisine çok alıştığını, görmediği zamanlarda sinirlendiğini belirterek, "Yaklaşık 4 aydır bizimle. İlk üç ay süt ile besledik, bir aydır da yem veriyoruz. Günlerimiz kendisi ve benim için yorucu geçiyor ama oynuyoruz, eğleniyoruz. Ben ne yaparsam aynısını yapıyor. Adını ilk bir hafta belirleyemedik. Annemle düşündük en son 'Rıfkı' olmasını istedik. Ben hep bir hayvanım olursa adını 'Rıfkı' koyacağım diyordum. Kesinlikle kesilmeyecek, ölene kadar bizimle. Yanına bir dişi alırız büyük ihtimal öyle karar verdik. Büyüdükten sonra evde de olmaz, terasta bakmayı düşünüyoruz. Okul başladığında nasıl olacağı hakkında fikrim yok. O görmeden sabah okula gideceğim. Ben olmayınca çok 'me'liyor, hatta yemek yerken bile sinirleniyor. Ben gelince susup yatıyor" dedi.

Kaynak: İHA