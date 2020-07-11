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Yavru keçi ailenin üyesi oldu

Hatay'da annesiz kalan keçi yavrusunu sahiplenen Tecimen ailesi, oğlağa evlatları gibi bakıyor, aynı evi paylaşıyor, birlikte uyuyup, ev gezmelerine gidiyor.

Yavru keçi ailenin üyesi oldu
11.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:04

Hatay'da annesiz kalan keçi yavrusunu sahiplenen Tecimen ailesi, oğlağa evlatları gibi bakıyor, aynı evi paylaşıyor, birlikte uyuyup, ev gezmelerine gidiyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Serdal Tecimen (43) ziyarete gittiği bir arkadaşında annesinin telef olduğunu öğrendiği oğlağı sahiplendi. Oğlağı evine getiren Tecimen'in ailesi, kendi elleri ile besleyip büyüttüler. Artık ailenin bir üyesi olan oğlak aile üyeleri ile yemek yiyor, onlarla beraber eğleniyor.

İki çocuk babası Serdal Tecimen ailecek hayvanları sevdiklerini belirterek, "Arkadaşlarıma ziyarete gitmiştim, annesinin öldüğünü duydum. Sahiplenmek istedim, hanıma fotoğrafını gönderdim, 'eve getireyim' dedim. Çünkü biz hayvanları ailecek severiz. O da hemen getir deyince bende aldım geldim. Kızım baktı büyüttü, onu annesi gibi görüyor. Bizlerde alıştık, çocuğumuz gibi aynı. Evde biraz zor oluyor ama seviyoruz diye bakıyoruz. Aldığımızda on günlüktü, günde 4-5 öğün süt içiyordu. Küçük olduğu için devamlı süt istiyordu. Şimdilerde büyüdüğü için yeme döndük, saman, arpa, alıyoruz, meyveleri de çok seviyor. Tamamen büyüdükten sonra evin terasına koyacağım yanına da dişi alacağım. Olursa tabi böyle bir düşüncemiz var" dedi.

Yavru keçiye adeta annelik yapan Menekşe Tecimen (17) ise kendisine çok alıştığını, görmediği zamanlarda sinirlendiğini belirterek, "Yaklaşık 4 aydır bizimle. İlk üç ay süt ile besledik, bir aydır da yem veriyoruz. Günlerimiz kendisi ve benim için yorucu geçiyor ama oynuyoruz, eğleniyoruz. Ben ne yaparsam aynısını yapıyor. Kesinlikle kesilmeyecek, ölene kadar bizimle. Yanına bir dişi alırız büyük ihtimal öyle karar verdik. Büyüdükten sonra evde de olmaz, terasta bakmayı düşünüyoruz. Okul başladığında nasıl olacağı hakkında fikrim yok. O görmeden sabah okula gideceğim. Ben olmayınca çok 'me'liyor, hatta yemek yerken bile sinirleniyor. Ben gelince susup yatıyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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