Yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı
Yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradıSİİRT - Siirt'te bir evin çatısında ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kalan yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı.
Yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı
SİİRT - Siirt'te bir evin çatısında ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kalan yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri anne karganın saldırısına uğradı.
Siirt'te Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesinde bir evin çatısında mahsur kalan yavru kargayı görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Evin penceresine çıkan bir itfaiyeci, yavru kargayı dolandığı iplerden kurtarmaya çalıştığı sırada anne karganın saldırısına uğradı. Daha sonra iplerden kurtarılan yavru karga doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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