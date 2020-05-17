YAVRU KARGALARA YARDIM ETMEK İSTERKEN DİĞER KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI... O ANLAR KAMERADA
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YAVRU KARGALARA YARDIM ETMEK İSTERKEN DİĞER KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI... O ANLAR KAMERADA

Maltepe'de bahçesine düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen Abdullah Mecit Filizkıran diğer kargaların saldırısına uğradı- Kameraya yansıyan saldırı sonrası başından yaralanan Filizkıran hastaneye gittiğini ve tetenoz aşısı yapıldığı söyledi.

YAVRU KARGALARA YARDIM ETMEK İSTERKEN DİĞER KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI... O ANLAR KAMERADA
17.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:11

Maltepe'de bahçesine düşen yavru kargalara yardım etmek isteyen Abdullah Mecit Filizkıran diğer kargaların saldırısına uğradı

- Kameraya yansıyan saldırı sonrası başından yaralanan Filizkıran hastaneye gittiğini ve tetenoz aşısı yapıldığı söyledi.

- Kafasını plastik yüzgeç, yüzünü ise siper maske ile koruyan Filizkıran tekrar döndüğü bahçeden yavru kargaları alarak evinin çatısına çıkardı.

- Ancak kargaların saldırısı burada da sürdü.  Abdullah Mecit Filizkıran, "Yavrularını ellediğim için sadece bana saldırıyorlar" dedi.

Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - MALTEPE'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında kargaların saldırısına uğradı. Başından yaralanan Filizkıran'ın karga saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

BAŞINDAN YARALANDI

Maltepe'de yaşayan Abdullah Mecit Filizkıran evinin önündeki bahçeyle ilgilenmek için dışarıya çıktığında bahçesinde ağaçtan düşmüş olan iki karga yavrusu gördü. Filizkıran, yavru kargaları beslemek isterken kargaların saldırısına uğradı. 60 yaşındaki Abdullah Mecit Filizkıran saldırı sonrası başından yaralandı. O anlarda yanındaki komşusu ise hızla uzaklaştı.

SÜZGEÇ VE SİPER MASKE İLE ÖNLEM

Başına pansuman yaptıran Filizkıran yavru kargalara yardım için önlem alarak tekrar bahçeye indi. Başına plastik süzgeç, yüzüne de siper maske takan Filizkıran iki yavru kargayı alarak çatıya çıkardı. Fakat kargaların saldırısı burada da sürdü. Yavru kargaları çatıda bir kutu içine koyan Abdullah Mecit Filizkıran çatıya ara sıra çıkarak onlara yem veriyor. Bu sırada da çatıdaki kargaların saldırısı da devam ediyor. 

"TETANOZ AŞISI OLDUM. PANSUMAN YAPILDI" Yaşananları anlatan Abdullah Mecit Filizkıran, "Bahçeme çıktığımda karga yavrusu sesi duydum. Eğilip baktığımda yavru yerdeydi. Yuvasından aşağıya düşmüş. Yem vereyim dedim. Tam giderken karga saldırısına uğradım" dedi. Filizkıran, "Saldırıda başımdan yaralanıp hastaneye gittim. Tetanoz aşısı oldum. Pansuman yapıldı. Kendimi korumaya aldıktan sonra yavruları aldım, onlar bana vurdukça kaçmaya başladım. Kuşları çatıya çıkarttım. Şu anda yavru kargalar çatıdalar ufak bir kutunun içinde duruyorlar. Kargalar da orada artık buraya gelmiyorlar " diye konuştu. 

"KARGALAR BENİ TEHLİKE OLARAK GÖRÜYORLAR"

Kargaların saldırısından da tedirgin olduğunu belirten Filizkıran, "Tedirgin oluyorum ama yavruları çatıya aldığım için rahatım. Sadece bana saldırıyorlar, çocuklarıma saldırmıyorlar . Çünkü yavruları ben elledim, tutup koruma altına aldım. Ben yavruların yanına yaklaşınca saldırmaya başlıyorlar. Kargalar beni tehlike olarak görüyorlar halbuki ben onları yiyecek götürüyorum. Hayvandır insan değil ki ' dur yapma ' diye söyleyelim, koruyacağız. Yukarı da koruma altında yemeklerini veriyorum " dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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