Yavru karaca hayvan barınağının maskotu oldu
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Yavru karaca hayvan barınağının maskotu oldu

Yavru karaca hayvan barınağının maskotu oldu Bir çocuk gibi bakılan yavru karaca sütle besleniyor Çorum'un Osmancık ilçesinde köylüler tarafından bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

02.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:25

Yavru karaca hayvan barınağının maskotu oldu

Bir çocuk gibi bakılan yavru karaca sütle besleniyor

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde köylüler tarafından bulunan yavru karaca koruma altına alındı. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün maskotu haline gelen yavru karacayı çalışanlar elleriyle besliyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çampınar köyünde araziye çıkan köylüler yavru karacaya rastladı. Annesini kaybettiği düşünülen yavru karaca köylüler tarafından koruma altına alındı. Köylüler daha sonra daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye giderek yavru karacayı teslim alan ekipler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait rehabilitasyon merkezine getirdi.

Veteriner hekimleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yavru karacaya rehabilitasyon merkezinin maskotu haline geldi. Görevliler tarafından minik karacaya adeta bir bebek gibi bakarken, karaca yavrusu da görevlilerin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Bir süre burada beslenecek ve bakımları yapılacak olan karaca yavrusu Sıklık Tabiat Parkı'ndaki fauna alanına salınacak.

Karaca yavrusunun dün akşam Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine teslim edildiğini dile getiren Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, "Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde vatandaşlar arazide bulmuşlar. Annesini kaybetmiş. Vatandaşlarda yırtıcı hayvanlara yem olmaması için karacağımızı koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber vermişler. Yavruyu teslim alan ekiplerde bize getirdiler. Yavrumuz yaklaşık 20 günlük" dedi.

"Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz"

Yavru karacayı süt ile beslediklerini anlatan Gültekin, "Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Sürekli beslenmesi lazım. Büyüdükten sonra Sıklık Tabiat Parkında bulunan yaban hayatı ve fauana alanına bırakacağız. Yaşamına orada devam edecek. Yaşamını idame ettirecek seviye gelene kadar bizde kalacak. Sağlık taramasından geçirdik herhangi bir sağlık problemi de yok" ifadelerini kullandı.

Yavru karaca hayvan barınağının maskotu oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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