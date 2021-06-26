Yavru kaplumbağayı deniz temizlik ekipleri kurtardı

- Yavru kaplumbağayı deniz temizlik ekipleri kurtardı Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizdeki bir çuvalın iplerine takılan Caretta Caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası bölgede devriye gezen deniz temizlik teknesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Yavru kaplumbağayı deniz temizlik ekipleri kurtardı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizdeki bir çuvalın iplerine takılan Caretta Caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası bölgede devriye gezen deniz temizlik teknesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Samandağ'da deniz temizliği yapan ekipleri, çuvalın iplerine dolanmış yavru bir deniz kamlumbağasına rastladı. Güverteye alınan yavru kaplumbağa, iplerine dolandığı atıktan kurtarıldı ve tekrar denize bırakıldı.

Her yıl nisan-eylül arasında Samandağ ilçe sahiline gelen Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor. Zamanı gelince yumurtadan çıkan kaplumbağa yavruları, Samandağ sahilinde denizdeki yaşamlarına başlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş