Yavru Kaplumbağa Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı

ANTALYA'da piknikçilerin yaktığı iddia edilen ateş sonucu 5 dönüm ormanlık alan kül olurken, yavru bir kaplumbağa son anda alevlerin arasından kurtarıldı.



Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktığını gören mahalleli önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Yangına önce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına, mahalleli de katıldı.



Hurda araçların bulunduğu park alanına kadar yaklaşan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülürken, mahalleli sevindirici bir olay yaşadı. Ormanlık alanda alevle mücadele eden ormancılarla birlikte yangına müdahale eden mahalleli, yanmak üzere olan yavru bir kaplumbağa gördü. Alevlerin arasından çıkarılan yavru kaplumbağa üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı. Kaplumbağayı kurtaran Behçet Geyik, ilk gördüğünde ağzından duman çıktığını söyleyerek, "Biraz daha geç kalsaydık kesin yanardı" dedi. Kaplumbağa daha sonra güvenli bir alana bırakıldı.



Yaklaşık 5 dönüm alanın kül olduğu yangının civarda piknik yaptıktan sonra söndürülmeyen mangaldan çıktığı tahmin ediliyor.



- Antalya