Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu
Haberler » Güncel » Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu - Haber

Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen üç kapibara maskot oldu.

11.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06
Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu

'nde dünyaya gelen üç kapibara maskot oldu.

'ne ait hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bulunan bir çok hayvanın yanı sıra kökenli hayvanlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesinin maskotlarından birisi olan kapibaralara yeni üç yavru daha katıldı. Nesilleri azalan ve Hollanda'dan Bursa'ya 2014 yılında getirilen 2'si erkek 4 kapibaranın yeni yavruları bakıcıların nezaretinde büyümeye devam ediyor. Toplam 13'e yükselen kapibaralar ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Annelerinin yanından bir an bile ayrılmayan kapibaralar marul, ot, çimen ve fundalık ile besleniyor.

(Abdullah Çibir/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yavru kapibaralar hayvanat bahçesinin maskotu oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler