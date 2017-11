Yavru kangallara baba şefkati

Sivas'ta yaşayan Savaş Koçtepe anne kangalın kabul etmediği iki yavru kangal köpeğini evinde besliyor

Yavruları kendi çocuklarından ayırmayan Koçtepe onlara adeta baba şefkati gösteriyor



SİVAS - Sivas'ta yaşayan Savaş Koçtepe, anne kangalın kabul etmediği iki yavru kangal köpeğini evinde besliyor.

Sivas'ta yaşayan Savaş Koçtepe annesi tarafından kabul edilmeyen iki Kangal köpeği yavrusunu sahiplenip yavrulara evinin kapılarını açtı. İki yavruyu evinde besleyen Koçtepe onları çocuklarından ayırmayarak adeta baba şefkati ile besliyor.

Koçtepe annelerinin iki yavruyu emzirmeyip dışladığını fark edince, yavruları aç kalıp ölmemeleri için bağrına bastı. 'Yaman' ve 'Derman' ismini verdiği yavruları evinde şırınga ve takviye gıdalar ile beslemeye başladı. Bir bebek gibi ilgilendiği yavrular için her gün anne kangaldan süt sağıp şırınga ile yavru kangallara içiriyor.

"Önce onları besleyip sonra biz besleniyoruz"

Savaş Koçtepe, yavruları beslemeden ailecek kendileri de yemek sofrasına oturmadıklarını belirtip, "Anneleri yavruları dışlamıştı. Benim de onların ölmesine gönlüm elvermedi. Ölüme terk edemedim. İçim razı gelmedi. Çocuklar ile birlikte evde beslemeye karar verdik. On gündür onlarla gece gündüz yakından ilgilendik. Her iki saatte belli bir ısıda tutmak şartıyla ilk dönemler şırınga ile besledik. Sonra 10 günlük dönemden sonra da takviye olarak da mama, yumurta gibi besinler ile bugünlere getirdik. Anne köpekten inek sağar gibi sütü sağdım. Şırınganın içine sütü koyduktan sonra anne sütünü tekrar yavruya verdim. Yavru köpeğimizin en sevdiği yemek yumurta sarısı. Protein değerleri çok yüksek. Damak tatlarına uygun geldiği için de yumurtayı çok seviyorlar. Çocuklar benden daha tutkulu. Eşimin de razılığı ve desteği olmasa bu yavru köpekleri bu şekilde besleyemem. Benim çalıştığım zamanlar da eşim ve çocuklar besledi. Köpekler ailenin bir ferdi gibiler. Kendi karnımızı doyurmadan onların karnını doyuruyoruz" şeklinde konuştu.

"Ailenin parçası oldular"

Evin küçük kızlarından olan Melisa Koçtepe, yavruları kardeş gibi sevdiğini söyleyerek, "Onlara birlikte baktık. Bazı günler başında nöbette durdum. Tekine Yaman adını verdik, diğerine de Derman adını verdik. Onlara aile ilgisi gösteriyoruz. Biz bunlar gelmeden önce 3 kardeştik, şimdi 2'si de gelince 5 kardeş olduk. Çekirdek aileyken geniş aileye doğru gidiyoruz" şeklinde konuştu.