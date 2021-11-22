Yavru kangallar telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yavru kangallar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yavru kangallar telef oldu

Sivas'ta patlayan ısı ampulünün neden olduğu yangında 5 yavru kangal telef oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta patlayan ısı ampulünün neden olduğu yangında 5 yavru kangal telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Yüceyurt Mahallesinde köpek kulübesi olarak kullanılan metruk bir binada meydana geldi. Yangının fark edilmesi ile itfaiyeden yardım istendi. Sivas Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ancak kulübede bulunan beş kangal yavrusu yanarak telef oldu. Anneleri ise kaçarak kurtulmayı başardı. Yangına patlayan ısı ampulünün neden olduğu tahmin ediliyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Yavru kangallar telef oldu

Yavru kangallar telef oldu

Yavru kangallar telef oldu

Yavru kangallar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title