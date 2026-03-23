Yavru kangal gönlünü Sibirya kurduna kaptırdı

Sivas'ta yaşayan Hüseyin Yıldız, kayıp olan yavru kangalını bir Sibirya kurduyla birlikte buldu. İki hayvanın adeta aşk yaşadığı görüntüleri sosyal medyasından paylaşan Yıldız, büyük beğeni aldı.

Sivas'ta yaşayan uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kaybolan yavru kangalını günlerce aramasına rağmen bulamadı. Umudunu kesmeye başladığı sırada arkadaşıyla birlikte araçla seyahat eden Yıldız, yol kenarında bir hayvanın olduğu dikkatini çekti. Yol kenarındaki hayvanın dişi Sibirya kurdu olduğunu fark eden Yıldız, hayvanın yanında bir köpek bulunduğunu gördü. Aracı durdurup yaklaştığında ise yanındaki köpeğin günlerdir aradığı yavru kangal olduğunu anladı. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yıldız, dişi Sibirya kurdu ile yavru kangalın adeta birbirleriyle oyun oynadığını ve yakınlık kurduğunu fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Yıldız, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Yaşananları anlatan Yıldız, "Sivas'a kangalımız gelin getirdi. Dilsiz canlıların gönül dilleri birbirleriyle gönül bağı kurdu. Birbirlerini sevmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"Sivas'a gelin geldi"

İki hayvanın birbirlerini sevdiğini söyleyen Hüseyin Yıldız, "Geçtiğimiz günlerde kangal yavrumuzu kaybetmiştik. 3-4 gündür arıyorduk ve bulamamıştık. Arkadaşımla yolda giderken yolun kenarında bir dişi Sibirya kurdu olduğunu gördüm. Daha sonra yaklaştığımızda ise yanında aradığımız yavru kangalı gördüm. Ben de o anları kayıt altına aldım. Yavru kangal, dişi kurdu Sivas'a transfer etmiş diye çektim ve sosyal medyamda yayınladım. Yavru Kangal Sivas'a gelin getirmiş diyebilirim. İnsanlar bir araya gelemezken ve toplumda bazı sıkıntılar varken hayvanlar aleminde böyle güzellikleri görmek insanların yüreğine umut ışığı saçıyor. Biz de bunu görünce çok mutlu olduk. Sibirya kurdu ile kangalın bir araya gelmesinde hiçbir sorun olmadı. Dilsiz canlıların gönül dilleri birbirleriyle gönül bağı kurdu. Birbirlerini sevmeye başladılar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı