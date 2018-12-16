Yavru kangal beyin ameliyatı ile dengesine kavuşacak

Denge kaybı sorunu yaşayan minik Kangal yavrusu, Sohayko Derneği tarafından ameliyat edilip sağlığına kavuşturulmak için İstanbul'da misafir ediliyor

SİVAS - Denge kaybı sorunu yaşayan minik Kangal yavrusu, Sohayko Derneği tarafından ameliyat edilip sağlığına kavuşturulmak için İstanbul'da misafir ediliyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde denge kontrolünü sağlayamadığı için yürüme zorluğu çeken bir kangal yavrusu köpek, tedavi si için Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne(Sohayko) teslim edildi. Nakliye firması ile İstanbul'a götürülen yavru İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Esma Yıldar tarafından kontrol altına alındı. Yavruda yapılan ilk incelemede, doğuştan hidrosefali hastası olduğu, beyninde toplanan su nedeni ile denge yeteneği gelişmediği tespit edildi. Yıldar tarafından misafir edile yavrunun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek beyin ameliyatı ile sağlığına ve dengesine kavuşması hedefleniyor.