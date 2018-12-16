Yavru Kangal Beyin Ameliyatı ile Dengesine Kavuşacak

Denge kaybı sorunu yaşayan minik Kangal yavrusu, Sohayko Derneği tarafından ameliyatla sağlığına kavuşması için İstanbul'da misafir ediliyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde denge kontrolünü sağlayamadığı için yürüme zorluğu çeken bir Kangal köpeği yavrusu, tedavi için Sokak Hayvanları Koruma Derneğine (Sohayko) teslim edildi. Nakliye firması ile İstanbul'a götürülen yavru köpek, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Esma Yıldar tarafından kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemede köpeğin doğuştan hidrosefali hastası olduğu, beyninde toplanan su nedeni ile denge yeteneği gelişmediği tespit edildi. Esma Yıldar tarafından misafir edile yavrunun önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek beyin ameliyatı ile sağlığına ve dengesine kavuşması hedefleniyor. - SİVAS