Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne doğru göçü başladı Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne doğru göçü başladı Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefali balığının (Van balığı) bıraktığı yumurtadan çıkan yavruların geri dönüş yolculuğu başladı.

Yavru inci kefallerinin Van Gölü'ne doğru göçü başladı

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefali balığının (Van balığı) bıraktığı yumurtadan çıkan yavruların geri dönüş yolculuğu başladı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından korumaya alınan ve her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ederek üremesini gerçekleştiren inci kefali balıklarının bıraktığı yumurtadan yavrular çıkmaya başladı. Van Gölü'ne dökülen akarsuların tersine göç eden ve bu sırada yumurtalarını bırakan inci kefali balıkları, gölün yolunu tuttu.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçün dikkat edilmesi gereken muhteşem bir yönünün ise derelere göç eden inci kefali balıklarının bıraktığı yumurtadan çıkan yavruların geri dönüş yolculuğu olduğu belirtildi. Açıklamada, yavru balık yoğunluğunun geçmiş yıllara oranla daha fazla olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA