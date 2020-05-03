Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı

Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı Ankara'da yavru eşeği kangal cinsi köpeklerine parçalatan ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi Ankara'nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan ve...