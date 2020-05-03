Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı
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Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı

Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı
03.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:11

Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı Ankara'da yavru eşeği kangal cinsi köpeklerine parçalatan ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi Ankara'nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan ve...

Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı

Ankara'da yavru eşeği kangal cinsi köpeklerine parçalatan ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşan kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaşan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada durumu gören hayvan severlerin tepki göstererek polis ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonrasında şahsın Polatlı ilçesinde yaşayan B.K. olduğu tespit edildi. Ancak yapılan aramalarda evinde bulunamayan B.K., Haymana İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. B.K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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