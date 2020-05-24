Yavru domuzun boynundaki kelepçeyi çıkarmak için seferber oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yavru domuzun boynundaki kelepçeyi çıkarmak için seferber oldular

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük mahallesinde yavru domuzun boynuna takılan plastik kelepçeyi, vatandaşların uzun çabası sonrası çıkarıldı.

Yavru domuzun boynundaki kelepçeyi çıkarmak için seferber oldular
24.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:28

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük mahallesinde yavru domuzun boynuna takılan plastik kelepçeyi, vatandaşların uzun çabası sonrası çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobille seyreden vatandaşlar, yol kenarında domuz sürüsünü gördü. Sürüdeki bir yavru domuzun boynunda bir cismin parladığını fark eden duyarlı vatandaşlar, domuzun boynundaki cismin plastik kelepçe olduğunu anlamaları üzerine domuzu yakalayan vatandaşlar plastik kelepçeyi çıkarıp domuzu doğaya geri saldı.

Domuzun boynundan kelepçeyi çıkaran vatandaşlardan Fırat Bozdağ, "Biz Güllük'te araçla gidiyorduk. Yol kenarındaki yavru domuzun boynunda bir şey parladığını fark edince hemen durduk. Hayvan biraz da topallayarak yürüyordu. Tam çalıların içine girmek üzereyken yakaladım ve kelepçeyi çıkardık. Kelepçeyi ya biri boynuna taktı, ya da çöpleri ve toprağı eşelerken boynuna dolandı. Kelepçeyi çıkardıktan sonra domuzu bıraktım" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ezgi Mola Hazal Kaya Hatice Çarpar
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Yavru domuzun boynundaki kelepçeyi çıkarmak için seferber oldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 09:28:48. #1.15#
title