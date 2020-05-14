Yavru domuzlar mahalleye indi
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Yavru domuzlar mahalleye indi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.

Yavru domuzlar mahalleye indi
14.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:43

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.Ereğli Korubaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sürü halinde gezen yavru domuzları fark etti. Yiyecek için veya yönünü şaşırdıkları düşünülen domuzlar bir süre mahalledeki yolda yürüdü. Vatandaşlar, araçlarıyla domuzları takip ederek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Domuzlar, bir süre sonra dağlık alana girerek gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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