Yavru domuzlar mahalleye indi ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen yavru domuzlar, mahalleye indi.Ereğli Korubaşı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sürü halinde gezen yavru domuzları fark etti. Yiyecek için veya yönünü şaşırdıkları düşünülen domuzlar bir süre mahalledeki yolda yürüdü. Vatandaşlar, araçlarıyla domuzları takip ederek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Domuzlar, bir süre sonra dağlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaynak: DHA