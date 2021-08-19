Yavru deve kuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
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Yavru deve kuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye yasa dışı yollardan ve sağlıksız koşullar altında sokulmak istenen 8 deve kuşu yavrusu koruma altına alındı.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye yasa dışı yollardan ve sağlıksız koşullar altında sokulmak istenen 8 deve kuşu yavrusu koruma altına alındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak bir TIR, yapılan analiz sonucu riskli görüldü ve aracın kontrol edilmesine karar verildi. Yapılan kontrollerde TIR'ın yan dolaplarında plastik sepetler içerisinde canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Söz konusu sepetler, bulundukları yerden çıkarılarak kapakları açıldı. Sepetlerde 8 deve kuşu yavrusunun bulunduğu belirlendi. Havasız kalma tehlikesi altında ve TIR dolabı içinde Türkiye'ye getirilen hayvanlar bulundukları yerden çıkarılarak koruma altına alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından su ve yiyecek verilen yavru deve kuşları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Konuya ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yavru deve kuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
Yavru deve kuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
Yavru deve kuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
Yavru deve kuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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