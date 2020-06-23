"Yavru Cristiano Ronaldo"nun hayali büyük Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor.

Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed, Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olma hayali ile yaşıyor. "Yavru Cristiano Ronaldo" denilen Muhammed, Galatasaray'da kariyer yapmak istiyor.

Hammud ailesi 2012 yılında Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında canlarını zor kurtarmış. Anne Hatice Sellum felç geçirdikten sonra aile Türkiye'ye sığındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden ailenin büyük oğlu Muhammed Hammud (10) Türkiye'ye geldikten sonra futbola büyük merak sarıp yeteneğini sergilemeye başladı.

Muhammed Hammud topla hareketleriyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Küçük Muhammed'in tek hayali Cristiano Ronaldo gibi büyük bir futbolcu olmak ve Galatasaray'da kariyer yapmak. Muhammed Hammud, "Benim 5 yaşından beri futbola merakım var 'Yavru Cristiano Ronaldo' derler bana. Benim en büyük hayalim Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcu olmak ve Galatasaray'da kariyer yapmak, ardından sakat olan annemi tedavi etmek" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA