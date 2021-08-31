Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi
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Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi

Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendiTUNCELİ'de bir yavru bozayının, hayvanlar için doğaya bırakılan su yalağında serinleme anları fotokapanla görüntülendi.

Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi

TUNCELİ'de bir yavru bozayının, hayvanlar için doğaya bırakılan su yalağında serinleme anları fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalarda yaban hayvanlarının serinlemesi için yurt genelinde birçok noktada su yalağı yerleştirdi. Su yalaklarını fotokapan ile izleyen ekipler, uygulamanın hedefine ulaşıp ulaşmadığını yakından takip ediyor. Bu kapsamda Tunceli'ye yerleştirilen su yalağından gelen görüntüler, fotokapana takıldı. Su yalağına giren yavru bozayının oyun oynadığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu. Görüntüler, DKMP'nin Twitter'dan hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda "Sıcaklardan bunalan yavru boz ayının serinleme keyfi" ifadeleri kullanıldı.

Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi
Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi
Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi
Yavru bozayının su yalağında serinleme anları görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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