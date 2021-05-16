Yavru boz ayılar "İnci" ve "Güçlü" Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi oldu
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Yavru boz ayılar "İnci" ve "Güçlü" Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi oldu

Yavru boz ayılar 'İnci' ve 'Güçlü' Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki boz ayı için özel alan oluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki boz ayı için özel alan oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parktaki boz ayıların sayısı iki yavrunun dünyaya gözlerini açmasıyla arttı.

Biri dişi olan "İnci" ve "Güçlü" adı verilen 4 aylık boz ayılar, kendileri için özel olarak ayrılan yaşam alanında veteriner hekim ve personel tarafından özenle bakılıyor.

Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi haline gelen boz ayılar, yaşam alanlarındaki havuza girerek renkli görüntüler oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Boz ayılara gerekli aşı ve vitaminlerin yapıldığını aktaran Çevirgenoğlu, "Annelerinden ayıralı yaklaşık 1 ay oldu. Bundan sonraki süreçte biz ilgileneceğiz. Şu anda kanatlı ürünler, meyve ve sebzeyle besleniyorlar. Doğal yaşamlarına uygun bir şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ortam refahları çok iyi." ifadesini kullandı.

Çevirgenoğlu, parkta bulunan lemur, oklu kirpi ve ceylanların da yavruladığını bildirdi. ??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Yavru boz ayılar "İnci" ve "Güçlü" Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi oldu - Haberler
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