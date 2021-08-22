Yavru Baykuş Ayda, Tarsus Doğa Parkı'nda Hayat Buldu

browser hatası supports HTML5 videoYemyeşil ortamı ve içerisinde bulundurduğu farklı türdeki birçok hayvanla ilgi odağı olmayı sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda yer alan veteriner kliniğinde, doğada farklı...

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Yemyeşil ortamı ve içerisinde bulundurduğu farklı türdeki birçok hayvanla ilgi odağı olmayı sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda yer alan veteriner kliniğinde, doğada farklı nedenlerle zarar gören hayvanların bakım ve tedavileri sürüyor. Kliniğin son misafiri ise vatandaşlar tarafından güçsüz bir halde bulunan Bayağı peçeli baykuş yavrusu oldu.

Yaralı baykuş 'Ayda' Büyükşehir'in koruması altında

Tarsus'ta vatandaşlar tarafından bulunarak Milli Parklar ve Doğa Koruma memurlarına teslim edilen Bayağı peçeli baykuş türü yavrusu, Tarsus Doğa Parkı veteriner kliniğinde yapılan bakımla hayata tutundu. Geldiğinde oldukça küçük ve güçsüz durumda olan ve klinik görevlilerinin elleriyle beslemesiyle büyüyen sevimli baykuşa "Ayda" ismi verildi.

"Ayda'dan sonra tabi ki onlarcası daha geldi"

Ayda'nın durumu hakkında bilgi veren Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 hafta önce, daha henüz bembeyaz tüylerle kaplı iken, avuç içi kadarken geldi. Doğu Koruma ekipleri, Milli Parklar Tarsus Şubesi'nden getirdi. Peçeli baykuşlar Türkiye'de de, dünyada da çok yaygın. Çok yaygınlar fakat her yerde olduğumuz gibi doğada da el atmadığımız yer kalmadığı için peçeli baykuşlar da bunlardan zarar gören kuş türlerinden. İsmini Ayda koydum. Ayda, yalnız başına geldi fakat Ayda'dan sonra tabi ki onlarcası daha geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şubesinden; ekip arkadaşlarımız diyebilirim; çünkü onlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Onlar, vatandaşlarımızın verdiği ihbarları değerlendirerek, olay yerinden bu şekilde yavru, yaralı, hasta hayvanları Tarsus Doğa Parkı'na getiriyor. Ayda'yı avuç içi kadar büyüklükten bu yana besliyoruz. "

Son dönemlerde insanlar tarafından doğal yaşam alanlarına müdahalelerin artmasıyla yuva bulmakta zorlanan baykuşlar ve yavruları, aynı şekilde Tarsus Doğa Parkı'nda koruma altına alındı. Baykuşlar, bakımları tamamlandıktan belirli bir süre sonra doğal yaşam alanlarına salınacak.

Yayın Tarihi: 22. 8. 2021 09: 31: 10

Kaynak: Habermetre