Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti
- Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti Sıcaklardan bunalan yavru ayrının yüzme keyfi izleyenleri gülümsetti.
- Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti
ANKARA - Sıcaklardan bunalan yavru ayrının yüzme keyfi izleyenleri gülümsetti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada paylaştığı görüntüler izleyenleri gülümsetti.
Sıcaklardan bunalan yavru ayı ormanda bulunan suya girerek serinledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik