Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti
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Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

- Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti Sıcaklardan bunalan yavru ayrının yüzme keyfi izleyenleri gülümsetti.

- Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti

ANKARA - Sıcaklardan bunalan yavru ayrının yüzme keyfi izleyenleri gülümsetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada paylaştığı görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Sıcaklardan bunalan yavru ayı ormanda bulunan suya girerek serinledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti
Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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