Yavru Ayıların Oyun Keyfi



Artvin’in Sakin Şehir unvanı alan Şavşat ilçesinde karınlarını doyurmak için kırsala inen iki yavru ayı birbirleriyle oynarken vatandaşların cep telefonları ile görüntülendi.







Beslenmek için vatandaşların artıklarını bıraktığı bölgeye inen 2 yavru ayı birbirleriyle oyun oynarken Şavşat Kaymakamlığı çalışanı Güner Yazar tarafından kaydedildi. Yazar, Şavşat’ın Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evinin balkonunda karşıdaki ormanlık arazide ayıların birbirleriyle boğuşmasını anbean kaydetti.