Yavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar

09.01.2020 23:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:15

Bitlis'te Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren 2 yavru ayıya yem bırakmak için bölgeye giden 5 kişilik ekip, paletli kar aracı arıza yapınca bölgede mahsur kaldı. 5 kişilik ekip yaklaşık 8 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarındaki 2 yavru ayının kış aylarında yiyecek sorunu yaşayabilecekleri düşünülünce Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü'nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, paletli kar aracıyla bölgeye hareket etti. Paletli kar aracıyla krater gölünün olduğu bölgeye kadar giden 5 kişilik ekip, ayılar için getirdikleri yiyecekleri bırakıp dönecekleri sırada aracın palet kısmında arıza meydana geldi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan ekipler, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri hemen seferber oldu. Karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarma ekipleri saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı. Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyince bu kez de paletli kar araçları devreye sokuldu. Paletli kar araçla dondurucu soğukların bulunduğu bölgede krater gölünün bulunduğu çanağa yaklaşık 2 saatte inerek mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yaklaşık 8 saat süren bir çalışmanın ardından kurtulan Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü çalışanları yoğun çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen, kurtarma operasyonunun 8 saat sürdüğünü belirterek, "Bugün saat 15.00 gibi bir çağrı aldık. Doğaseverlerimiz Nemrut Dağında bulunan yavru ayılara yem bırakmak ve bölgenin durumunu kontrol etmek için bir faaliyete çıkmışlardı. Biz de 112 ve UMKE olarak Dağa severlerimizi korumak için, onları mahsur kaldıkları durumdan kurtarmak için yola çıktık. Çok zorlu şartlardan geçtik. Nemrut'un zorlu doğa koşulları göz önüne alınarak 8 saatlik bir kurtarma operasyonu yaparak mahsur kalan bütün doğaseverlerimizi kurtardık. Sağlık durumları gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA