Yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı
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Yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı

Yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, tarlanın çevresindeki tellere takılan yavru ayı, ekipler tarafından iğne ile uyutulduktan sonra kurtarıldı.

BOLU'da, tarlanın çevresindeki tellere takılan yavru ayı, ekipler tarafından iğne ile uyutulduktan sonra kurtarıldı. Ayının, saplanan teller nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Merkeze bağlı Rüzgarlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda köylüler, sabah saatlerinde yavru ayının tarlada tellere takıldığını fark etti. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi geldi. Ekipler, yavru ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı olan ayı, saldırmaması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince iğneyle uyutuldu. Daha sonra ayı, vücuduna saplanan tellerin makasla kesilmesiyle kurtarıldı. Yavru ayı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından götürülürken, tedavisinin ardından doğaya salınacak. 


Yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı
Yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı
Yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı
Yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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