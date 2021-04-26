YAVRU AYI EVİN BODRUMUNA GİRDİ

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı belediye ekibince alınarak, hayvan barınağına getirildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı belediye ekibince alınarak, hayvan barınağına getirildi. Belediye çalışanları yavru ayıyı severken, ayının Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkiinde yavru ayı, bir evin bodrumuna girdi. Evde yaşayanların haber vermesi üzerine Karasu Belediyesi ekipleri, yavru ayıyı evin bodrumundan alıp hayvan barınağına getirdi. Görevliler, ayının alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Barınakta bulunan çalışanlar, yavru ayı sevdi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, 'Yavru ayı köpeklerden korkarak annesinden uzaklaşmış. Köpeklerin saldırısına uğramış. İhbar üzerine ekip arkadaşlarımız giderek, yavru ayıyı yakalayarak barınağa getirdi. Bundan sonraki süreçte yetkililer gelerek yavru ayıyı teslim alacakö dedi.

Karasu Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Hamza Ayar, 'Annesinden uzaklaşmış, köpeklerin saldırısına uğramış. Barınak ekiplerimiz tarafından alınarak getirildi. Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verildi. İlgili arkadaşlar gelip alacaklar. Sağlık açısından bir sıkıntısı yok. Yarın sabah Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Doğaya bırakılacakö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı