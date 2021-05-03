Yavru ayı "Dolunay" barınağın ilgi odağı oldu
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Yavru ayı "Dolunay" barınağın ilgi odağı oldu

Yavru ayı 'Dolunay' barınağın ilgi odağı oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçen ay girdiği evde yakalandıktan sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru ayının bakımlarına burada devam ediliyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçen ay girdiği evde yakalandıktan sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru ayının bakımlarına burada devam ediliyor.

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Dolunay" adı verilen 3 aylık ayı, barınağın en küçük üyesi olarak dikkati çekiyor.

Yavru ayıyı ziyaret eden ve biberonla besleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yıllar önce ayıların sokaklarda gezdirildiğini ve oynatıldığını anımsattı.

Devletin bunu önlemek amacıyla Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini hayata geçirdiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye'nin neresinde yardıma muhtaç bir ayı varsa buradaki 120 dönüm arazide bakıma alınıyor. Şunu belirtmekte fayda var ki doğada bulunan her yalnız yavru, annesiz ve babasız değildir. Belli bir süreliğine oradadır ve daha sonra ebeveynleri yavrusuna gelecektir ama bazı vatandaşlar aşırı hassasiyet gösterirken iyilik yaptıklarını sanıp yavrulara el koyuyor ve yetkililere veriyorlar. Bu yavruları böyle yaparak ebeveynlerinden ayırmış oluyorlar. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini değerli vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz."

Barınak görevlilerinin Dolunay'ı bebek gibi beslediğini ifade ederek, onu Karacabey'de misafir etmekten son derece memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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