Yavru Atmaca Koruma Altına Alındı

SİVAS'ta bulunan yavru atmaca, Belediye Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'de koruma altına alındı.



Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi lojmanlarına asansör tamiri yapmaya gelen Ali Coşkun, yerde yavru bir atmaca buldu. Coşkun uçamadığını farkedince yanına alarak işyerine getirdi. Yavru atmacaya işyerinde 2 gün bakan Coşkun, daha sonra Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezin'e teslim etti. Yavru atmacanın herhangi bir yarası olmadığını söyleyen Coşkun, "Üniversite lojmanlarında çalışırken baktık orada uçamaya çalışıyordu. Uçamadığını farkettik. Alıp işyerimize getirdik" dedi. - Sivas