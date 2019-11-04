Yavru Akbaba koruma altına alındı

04.11.2019 13:09

Muş'ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru Akbaba tarafından koruma altına alındı.



Muş'ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru Akbaba, Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan ve 3 gün süreyle Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün misafiri olan yavru Mısır Akbaba'sı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayati Koruma ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne nakledildi. - MUŞ

Kaynak: İHA