Yavaş'tan "israfla mücadele" genelgesi

27.08.2019 16:12

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, imzaladığı israfla mücadele genelgesinde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve EGO Genel Müdürlüğü dahil tüm şirketlerde tasarruf tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yavaş'ın, 2019'da bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin kullanılması talimatını verdiği belirtildi.

Genelgede, ödeneklerin tahsis amacı dışında kullanılmaması, zorunlu olmadıkça ihaleye çıkılmaması, personel eksikliği ve fazlalığının analizinin yapılması, personele göre iş değil işe göre personel ilkesinin dikkate alınması, belediye araçlarının özel amaçla kullanılmasına izin verilmemesi, lüks ve gösterişli demirbaş alımlarının yapılmaması, gereksiz elektrik ve lamba kullanımının azaltılması, tasarruf kalemlerinin her ayın ilk haftası rapor edilerek mali yılın sonunda başkana sunulması gibi tasarruf önlemlerinin yer aldığı kaydedildi.

Ayrıca genelgede, araç ve iş gücü tasarrufuna yönelik alınacak tedbirlerin dışında bütçe ödenekleri ile belediye kaynaklarının kullanımı, elektrik, bilgisayar, kırtasiye, demirbaş ve temizlik malzemelerinde uygulanacak önlemler ile birimlerin sorumluluğu, tasarruf tedbirlerinin izlenmesi ve raporlanması konularına da yer verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Yavaş'ın, "Merkezi yönetim vergi gelirlerinden yerel yönetimlere yapılan mali transferlerin azalması ve geçmiş yönetimin bıraktığı ciddi borç yükü karşısında bütçe dengelerinin sağlanması için bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi zorunluluğu doğmuştur." değerlendirmesine de yer verildi.

Kaynak: AA