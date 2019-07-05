Yavaş'tan "fotoğraf" genelgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyükşehir belediye birimleri, genel müdürlükler, bağlı iştirakler ve şirketlere duvarlardan kendisine ait fotoğraf ve resimlerin kaldırılması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yavaş'ın Büyükşehir Belediyesi merkez binasındaki tüm birimler, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü dahil, duvarlara asılan fotoğraflarının kaldırılması yönünde genelge gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Temmuz tarihli genelgede Yavaş'ın "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığım 8 Nisan 2019 tarihinden sonra gerek tarafımdan yapılan gözlemler ve gerekse makamıma iletilen bilgilerden, Belediyemiz, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerde bilgim dışında bazı bürolarda fotoğraflarımın asıldığı anlaşılmaktadır. Herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya son verilmesini önemle rica ederim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kaynak: AA