Yavaş'tan Aygün'e tazminat davası

25.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:23

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün hakkında 50'şer bin liralık iki ayrı tazminat davası açtı.

Avukatı aracılığıyla Nöbetçi Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada Yavaş, katıldığı bir televizyon programında kendisi hakkında "rüşvet" ve "terör örgütü üyeleri ile iş birliği" iddiasında bulunduğu gerekçesiyle Sinan Aygün hakkında davacı oldu.

Yavaş'ın dava dilekçelerinde, Aygün'ün sarf ettiği sözleriyle kamuoyunda "itibarını zedelemeye çalıştığı" ve "iftira attığı" ifade edildi.

"FETÖ üyeleri ile iş birliği yaptığı" iddiasının eleştiri sınırını aştığı belirtilen dilekçede, bu eylemin "ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kabul edilmesinin mümkün olmadığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Rüşvet iddialarının somut belgelere dayanmadığı ve Yavaş'ı itibarsızlas¸tırma amacını taşıdığı ifade edilerek, "Davalının tu¨m iddiaları sadece mu¨vekkilin onuru ve saygınlıgˆını zedelemeye yo¨neliktir. Davalının iddiaları tu¨mu¨yle mesnetsizdir, hic¸bir belge ve kanıta dayanmadan mu¨vekkili ru¨s¸vet istemekle suc¸lamıs¸tır." denildi.

Dilekçelerde, Yavaş'a "rüşvet" ve "terör örgütü üyeleri ile iş birliği" iddiasında bulunan Aygün'ün, söylemleri nedeniyle ayrı ayrı 50'şer bin liralık olmak üzere, toplam 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi istendi.

Kaynak: AA