YAVAŞ DA DAVET ETTİ : KENT KONSEYİ'NDEN "ÜNİVERSİTE ANKARA'DA OKUNUR" ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite adayı gençlere "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısı üzerine harekete geçen Ankara Kent Konseyi, 2021-2022 üniversite tercih dönemi için öğrencileri Başkent'te okumaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite adayı gençlere "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısı üzerine harekete geçen Ankara Kent Konseyi, 2021-2022 üniversite tercih dönemi için öğrencileri Başkent'te okumaya davet etti. Ankara Kent Konseyi, "üniversiteankaradaokunur" etiketi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve AKK Gençlik Meclisi üyelerinin de yer aldığı bir tanıtım klibi hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısı üzerine harekete geçen Ankara Kent Konseyi (AKK), üniversite tercihlerini yapan öğrencilere yönelik tanıtım atağı başlattı.

AKK Gençlik Meclisi Çalışma Grubu üyeleri üniversite tercih sürecinin başlaması nedeniyle Ankara'daki farklı üniversite kampüslerinde çekilen bir klip hazırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yer aldığı videolu tanıtımda AKK Gençlik Meclisi üyeleri de, "Üniversite Neden Ankara'da Okunur? " sorusuna yanıt verdi.

TEMA: ÖĞRENCİ DOSTU BİR BAŞKENT

"üniversiteankaradaokunur" etiketi ile hazırlanan videolu tanıtımda; Ankara ulaşımının kolaylığı, üniversite kampüslerinin işlevselliği, entelektüel birikim ve atmosferin oluşu, diğer illere yakın mesafede bulunması gibi Türkiye'de Ankara'yı değerli kılan tüm özelliklere vurgu yapıldı.

Çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş videolu paylaşımda üniversite tercihini yapan gençlere şu sözlerle seslendi:

"Ankara, bir öğrenci kenti. 21 üniversitesi, 20 bin akademisyeni ve 300 bin üniversite öğrencisi ile Cumhuriyetimizin başkenti sizleri bekliyor. Çünkü sizin bizim aklımıza değil bizim sizin aklınıza ihtiyacımız var. Bizim aydınlık geleceğimizin gençlerine ihtiyacımız var. Bu kentte okuyan herkes bilir ki, Ankara en unutulmaz üniversite hatıralarının yaşam ve çekim merkezidir. Üniversite Ankara'da okunur. "

"Öğrenci Dostu Başkent" temasının ön plana çıkarıldığı klipte, katılımcılığın ve ortak aklın geliştirilmesi üzerine bir kent yapısı kurulmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

ÖĞRENCİ KARŞILAMA PROJESİ

Çalışma aynı zamanda üniversite tercihlerinde Ankara'yı seçen öğrencilerin yaşamlarını ve kayıt süreçlerini kolaylaştırmak adına hazırlığı yapılan "Öğrenci Karşılama Projesi"nin de zeminini oluşturuyor.

AKK Gençlik Meclisi, Ankara'da bulunan tüm üniversite ve yurtların adreslerini içeren ve ulaşımın rahatlıkla sağlanabilmesi için EGO otobüslerinin numara listesinin yazılı olduğu broşürleri de hazırladı.

Proje kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere sunduğu imkanlara erişmek amacıyla 'Ankara Kulanım Kılavuzu' hazırlıkları sürdürülürken, AKK Gençlik Meclisi üyeleri videolu tanıtımda "Gençlere Sorduk. Üniversite için neden Ankara? " diyerek üniversite adaylarını şu sözlerle Başkent'e davet ediyor:

-Sude Çiçek: "Cumhuriyetin başkentini tercih ettim çünkü Ankara herkesin hemşehrisi olduğu bir şehirdir. "

-Emel Beşer: "Kültür sanat ve bilimin başkentini tercih ettim çünkü Ankara kültür ve sanata erişim olanaklarının kolay olduğu bir kent. "

-Ece Başkurt: "Demokrasi ve birliğin başkentini tercih ettim çünkü katılımcı ruha ben de ortak olmak istedim. "

-Halil Ecer: "Entelektüel geleneğin başkentinde olmak istedim çünkü Türkiye'nin en yetkin üniversiteleri Ankara'da bulunmaktadır. "

-Çağla Berfin Boztepe: "Eğitimin başkentini tercih ettim çünkü Ankara evrensel ölçeklere uygun öğrenci yetiştiren birçok üniversiteye sahip. "

-Göktuğ Akpınar: "Renkliliğin ve farklılığın başkenti Ankara'yı tercih ettim çünkü Ankara'ya Anadolu'nun her yerinden insanlar öğrenci olarak gelmektedir. "

Hilal Gedik: "Bilim ve yeniliğin başkentini seçtim çünkü yeniliğin ilerlemeye götürdüğüne inanıyorum. "

-Elif Değirmencioğlu: "Türkiye'nin en planlı kentini tercih ettim çünkü Ankara nüfus yoğunluğuna göre ulaşımı en kolay şehirdir. "

-Sadık Çidem: "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeleyi yürüttüğü kenti seçtim çünkü manevi atmosferi bana zor koşullarda mücadele azmi veriyor. "

Kaynak: Habermetre