Kara Kış Destek Paketi'nde doğalgaz ödemesi başlıyor

Ankara'da 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'nde ilk ödemeler 16 Kasım'da başlıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödeme takvimine ilişkin duyuru yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ekonomik gidişat hiçbir hemşehrimizin belini bükmesin diye elimizi taşın altına koyuyoruz. 186 bin 209 ailemizin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2 bin 150'şer TL'den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapacağız. Birlikte iyileşeceğiz" dedi. Sosyal yardım alan aileler, Başkent Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğalgaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal yardım alan ailelere yönelik açıkladığı 600 milyon TL'lik "Kara Kış Destek Paketi"nde ilk doğalgaz ödemesi 16 Kasım'da başlıyor.

"Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz. Başkent'te kimse yatağa aç girmeyecek, okumayan hiçbir çocuk kalmayacak. Çetin günleri birlikte aşacak, güneşli günlere birlikte ulaşacağız" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinde bulunacakları sözünü veren ve bu sözünü tutan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden ödeme tarihine ilişkin ilk duyuruyu da kendisi yaptı. Yavaş, "Ekonomik gidişat hiçbir hemşehrimizin belini bükmesin diye elimizi taşın altına koyuyoruz. 186 bin 209 ailemizin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2150'şer TL'den 400 milyon 349 bin 350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapacağız. Birlikte iyileşeceğiz" dedi.

Hane başına 4 ay boyunca toplam 2 bin 150 TL yatırılacak

Kömür yardımından sonra doğalgaz kullanan ihtiyaç sahibi ailelere de sosyal belediyecilik anlayışıyla destek sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, 4 ay boyunca her ayın 16'sında Başkent Kartlara doğalgaz ödemesi yapacak.

Tüm Türkiye'ye örnek olan uygulamalara yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 186 bin 209 hanenin Başkent Kartlarına 4 ay boyunca toplam 2 bin 150 TL doğalgaz desteğinde bulunacak.

Gaz kiosklarından faturalı doğalgaz borcu ödenebilecek ya da yüklenebilecek

Sosyal yardım alan aileler, Başkent Kartları ile faturalı ise abone numaralarını girerek gaz kiosklarından borçlarını ödeyebilecek, kartlı ise yükleme yapabilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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