YAÜ Senatosundan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

YAÜ Senatosundan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

17.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:25
YAÜ Senatosundan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Senatosu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Senatosu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Senatodan yapılan yazılı açıklamada, büyük ve şanlı bir geçmişe sahip olan Türk milletinin, bulunduğu jeopolitik öneme sahip coğrafyada kendi geleceğini inşa etme çabası içinde olduğu vurgulandı.

Her zaman adalet, hakkaniyet ölçülerine ve insani değerlere öncülük eden Türk milletinin, diğer milletlerin değerlerine saygı göstermeyi, hiçbir milletin çıkar ve menfaatlerine göz dikmemeyi, herkesle barış içinde olmayı daima amaç ve ilke edindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ilkesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün dilinden 'Yurtta sulh cihanda sulh' öz deyişiyle dünyaya ilan etmiştir. Buna karşılık diğer ülkelerin özellikle de dost ve müttefiklerimizin ülkemizin milli çıkarlarına ve milli güvenliğine saygı göstermelerini beklemek de en doğal hakkımızdır. Son yıllarda dost ve müttefik olarak bildiğimiz bazı ülkelerin Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye sokacak, milli çıkarlarına zarar verecek tutum ve davranışlar içine girdiklerini hayret ve şaşkınlıkla izlemekteyiz. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen haksız ve yersiz bir şekilde ülkemize karşı ekonomik müeyyide uygulama kararı almış olması müttefiklik ruhuyla ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Yalova Üniversitesi Senatosu olarak bu kararı son derece yanlış ve haksız bulduğumuzu, asla kabul etmediğimizi Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Serdar Ortaç Merve Dizdar Hakan Taşıyan
Spor Falcao Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Milli Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YAÜ Senatosundan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:28:31. #1.14#
title