YAÜ öğrencilerinden sokak hayvanlarına barınak ve mama desteği

18.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:24

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Beşiktaşlılar Kulübü üyeleri, üniversite yerleşkesindeki sokak hayvanları için barınak ve mama desteğinde bulundu.

YAÜ Beşiktaşlılar Kulübü Başkanı Tuğrul Timur ve gönüllü üyelerin başlattığı kampanya kapsamında yerleşkedeki sokak hayvanları için çalışma yürütüldü.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden destek alan kulüp üyeleri, 20 kilogram mama ve 3 barınağı uygun görülen alanlara yerleştirdi.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Timur, kulüp olarak yerleşkedeki minik dostlarına barınak, mama, süt ve su tedarik ettiklerini belirtti.

Tuğrul, "Hepsine isimlerini yazdığımız pire tasmalarını taktık, çok da beğendiler. En çok mutlu olan 'Leydi' idi. 'Kırpık' ise bize zor anlar yaşattı. Kış şartlarında üşümemeleri için yuvalarını düzenledik. Kulüp olarak kampüsümüzdeki her cana sahip çıkacağız. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA