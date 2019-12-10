YAÜ meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerini ağırladı

10.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:58

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci tarafından meslek kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle iletişim ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen istişare toplantısında konuşan Cebeci, sivil alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla üçüncü kez toplantı yaptıklarını belirtti.

Yalova'nın kalkınması için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını anlatan Cebeci, kentin kalkınması için tek şansının üniversite şehri olmaktan geçtiğini dile getirdi.

Özellikle yapımını planladıkları Çok Amaçlı Kongre Merkezi'nin tamamlanması ile Yalova'nın üniversite ve kongre merkezi olacağını aktaran Cebeci, şöyle konuştu:

"Bunlar sayesinde şehir kalkınacak ve modern bir hale gelecek. Gelin Yalova'yı, üniversite ve kongreler kenti yapalım ve kalkındıralım. Bahar yarıyılının sonunda düzenlenen 'Geleneksel Kültür, Sanat ve Spor Şenliği'nde Yalova ilinde faaliyet gösteren esnaflarımız stant kurabilecek. Böylelikle Yalova Üniversitesi ile şehrin esnafı bütünleşmiş olacak. Yalovalıların da yerleşke alanımıza akın ettiği bir panayır ortamı tesis edeceğiz."



Üniversitede yaşanan gelişmeler hakkındaki bilgileri içeren bir sunum da gerçekleştiren Cebeci, yeni kurulan fakülteler, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri hakkında da bilgi verdi.

2019-2020 akademik yılında öğrenci kabul eden bölümlere değinen Prof. Dr. Cebeci, "Önümüzdeki yıllarda Yalova Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tıp Fakültesi Afiliasyonu, Uluslararası Çok Amaçlı Kongre

Merkezi, yeni meslek yüksekokulları, uluslararası çalışma merkezleri, su sporları ve su ürünleri tesisleri kurmayı da amaçlıyoruz." dedi.

Cebeci'nin konuşmasının ardından söz alan davetliler ise her konuda YAÜ ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona eren toplantıya, ilde faaliyet gösteren 20 civarında meslek kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA