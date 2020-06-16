YAÜ'den sosyal medya paylaşımına tepki Yalova Üniversitesi (YAÜ), sosyal medyada üniversitenin 2015 yılı rakamlarının paylaşılarak son 5 yılda gerilediğine yönelik açıklamaları yalanladı.

Yalova Üniversitesi (YAÜ), sosyal medyada üniversitenin 2015 yılı rakamlarının paylaşılarak son 5 yılda gerilediğine yönelik açıklamaları yalanladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yapılan paylaşımdaki iddialar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası üniversitenin çok büyük zarar gördüğü, başta rektör olmak üzere yöneticilerden tutuklananlar olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akademik ve idari personelden 58 kişi ihraç edilmiş, çok kişi hakkında mahkemelerde davalar açılmıştır. Darbe girişiminden 2018 yılı başına kadar geçen 2 yıla yakın süre içinde üniversitede istikrarsız bir dönem yaşanmış, bu sürede 5 rektör değişmiş, personel arasında tam bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamı oluşmuş, üniversite ciddi bir devlet kurumu olma vasfını kaybetmişti. Üstelik yaşanan 2018 finansal krizi üzerine yatırımlar durmuş, ülkemiz bu krizin sıkıntılarından kurtulup tam toparlanma yoluna girmişken bu sefer hayatı adeta felç eden pandemi problemi ortaya çıkmıştır."

-"Yabancı ülke öğrenci sayısı 146'dan 469'a çıkarılmıştır"

Bütün olumsuzluklara rağmen Mart 2018'den itibaren büyük bir gayret sarf edilerek üniversiteyi geliştirme yönünde önemli işler başarıldığına vurgu yapılan açıklamada, elde edilen başarılar şöyle sıralandı:

"Üç yeni fakülte ve istihdam garantili bir Meslek Yüksekokulu, 22 yeni bölüm, 8 yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi açılmıştır.

Aktif öğrenci sayısı 10 bin 650 den 14 bin 450'ye, yabancı ülke öğrenci sayısı 146'dan 469'a çıkarılmıştır.

İslami İlimler Fakültesi binası, Spor Yaşam Merkezi binası tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak Öğrenci Yaşam Merkezi inşa edilmiş, kampüs girişi yolları yapılarak kampüse bir kimlik kazandırılmıştır. Arsa tahsisi yapılarak KYK tarafından 650 kişilik öğrenci yurdu yapımı sağlanmıştır. Etibank'a ait 70 dönüm arazinin üniversitemize tahsisi sağlanarak burada uluslararası kongre ve araştırma merkezleri kompleksi yapılması hazırlıkları devam etmektedir."

-"166 üniversite arasında 83. sıradayız"

Açıklamada, ayrıca Termal ilçesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi için modern bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması hususunda Kuveytlilerle 30 milyon dolar yatırımı öngören bir iş birliği için ön anlaşma imzalandığına dikkat çekildi.

2015 yılında 735 olan toplam personel sayısının darbe girişimi sonrası 677'ye düştüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Personel sayımız bugün 889'a çıkmıştır. Üniversitemizin dünya üniversiteleri sıralamasındaki yeri 2015 yılında 7 bin 142 iken darbe girişimi ile yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 423 basamak yükselerek 6 bin 719 olmuştur. Türkiye Üniversiteleri sıralamasındaki üniversitemizin yeri URAP başarı sıralamasına göre ülkemizdeki toplam 166 üniversite arasında 83. 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite arasından 25. 109 devlet üniversitesi arasında 71. Tıp Fakültesi bulunmayan 86 üniversite arasında ise 23. sıradadır. 2008 yılında bizimle birlikte açılan 9 üniversite arasında 1. sırada bulunmaktadır. Üniversitemizi daha ileri seviyelere taşıma azim ve kararlılığı içinde kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."

Kaynak: AA